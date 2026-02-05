Slušaj vest

Real je vodio veći deo meča imao i dvocifrenu prednost krajem treće četvrtine, ali onda je na scenu stupio Džanan Musa za veliki preokret domaćina.

Upravo bivši igrač Reala i reprezentativac Bosne i Hercegovine je bio najbolji na meču sa 20 poena, tri skoka i dve asistencije, pratili su ga Mekinli Rajt i Filip Petrušev sa po 16 poena.

Dvocifreni su bili i Dvejn Bejkon sa 15, Bruno Kaboklo sa 11 poena i pet skokova, kao i Aleksa Avramović sa 10 poena, četiri skoka i sedam asistencija.

Kod Reala se istakao Fakundo Kampaco, upisao je 24 poena uz četiri skoka i dve asistencije, pratio ga je Edi Tavares sa 17 poena i devet skokova.

Dvocifren je bio i Mario Hezonja sa 11 poena, tri skoka i pet asistencija.

Real se nalazi na osmom mestu sa 16 pobeda i 11 poraza, dok je Dubai na 12. poziciji sa skorom 13-14.

U nastavku takmičenja Real gostuje Partizanu, dok Armani dočekuje Dubai.