Slušaj vest

Real je vodio veći deo meča imao i dvocifrenu prednost krajem treće četvrtine, ali onda je na scenu stupio Džanan Musa  za veliki preokret domaćina.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Upravo bivši igrač Reala i reprezentativac Bosne i Hercegovine je bio najbolji na meču sa 20 poena, tri skoka i dve asistencije, pratili su ga Mekinli Rajt i Filip Petrušev sa po 16 poena.

Dvocifreni su bili i Dvejn Bejkon sa 15, Bruno Kaboklo sa 11 poena i pet skokova, kao i Aleksa Avramović sa 10 poena, četiri skoka i sedam asistencija.

Kod Reala se istakao Fakundo Kampaco, upisao je 24 poena uz četiri skoka i dve asistencije, pratio ga je Edi Tavares sa 17 poena i devet skokova.

Dvocifren je bio i Mario Hezonja sa 11 poena, tri skoka i pet asistencija.

Real se nalazi na osmom mestu sa 16 pobeda i 11 poraza, dok je Dubai na 12. poziciji sa skorom 13-14.

U nastavku takmičenja Real gostuje Partizanu, dok Armani dočekuje Dubai.

Ne propustiteEvroligaPUTOVANJA SU LAKŠA KADA IMAŠ AVION SA 20 KREVETA! Musa otkrio kako Dubai putuje na evroligaška gostovanja
Džanan Musa
KošarkaSENZACIJA NA POMOLU! Klub iz ABA lige otima pojačanje velikom Real Madridu?!
profimedia-0934513676.jpg
KošarkaŠPANCI NAJAVILI NEVIĐENU BOMBU: Klub iz ABA naciljao Džanana Musu!
KošarkaNIŠTA OD PRELASKA U DUBAI! Tavares ostaje u Madridu, ne interesuju ga arapski MILIONI! Kraljevski klub ostavlja visokog centra!
valter-tavares.jpg

Bruno Fernando isključen Izvor: Arena 2 Premium