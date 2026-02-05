Slušaj vest

Košarkaši Partizana savladali su Panatinaikos rezultatom 78:62 u utakmici 27. kola Evrolige.

KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Partizan je zabeležio i devetu pobedu u Evroligi i popeo se na 17. mesto na tabeli.

Poraz Panatinaikosa ide na ruku i Crvenoj zvezdi koja bi eventualnom pobedom nad Makabijem skočila na četvrtpo mesto na tabeli.

Ovako izgleda tabela Evrolige nakon nepotpunog 27. kola.



Preostali mečevi na programu su u petak.

