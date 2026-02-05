Partizan razbio Panatinaikos
EVROLIGA
OVAKO IZGLEDA TABELA EVROLIGE POSLE NESTVARNE POBEDE PARTIZANA: Crno-beli beže sa dna, Zvezda novim trijumfom ide u plej-of zonu!
Košarkaši Partizana savladali su Panatinaikos rezultatom 78:62 u utakmici 27. kola Evrolige.
KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Partizan je zabeležio i devetu pobedu u Evroligi i popeo se na 17. mesto na tabeli.
Poraz Panatinaikosa ide na ruku i Crvenoj zvezdi koja bi eventualnom pobedom nad Makabijem skočila na četvrtpo mesto na tabeli.
Ovako izgleda tabela Evrolige nakon nepotpunog 27. kola.
Preostali mečevi na programu su u petak.
