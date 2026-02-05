Slušaj vest

Košarkaši Partizana slavili su pred domaćom publikom, savladavši Panatinaikos u Beogradskoj areni rezultatom 78:62, u okviru 27. kola Evrolige.

Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja prokomentarisao je ovaj trijumf. 

"Zadovoljan sam pobedom. Veliki trijumf za nas. Igrali smo kompletnu utakmicu i čestitam svim mojim igračima i navijačima na ovoj pobedi. Zajedno smo došli do toga. Ponosan sam što smo igrali sa mnogo energije, što smo bili konstantni i to posebno u odbrani i kontrolisali igru pa nismo dozvolili PAO ono što najviše voli u igri", rekao je Penjaroja.

KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

