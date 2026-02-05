Slušaj vest

Košarkaši Valensije savladali su Hapoel u Tel Avivu rezultatom 104:99 posle produžetka u 27. kolu Evrolige.

Bio je ovo jako važan duel između dva tima koja se bore za Top 6, odnosno direktan plasman u plej-of, a Valensija je pokazala reakciju nakon debakla u prošlom kolu došla do skora 17-10.

Hapoel je u velikoj krizi, vezo je i četvrti evroligaški poraz, u ovom duplom kolu je pre dva dana izgubio od Crvene zvezde u Beogradu, i sada je na učinku 16-10, uz meč manje.

Hapoel je imao dobijen meč i +12 pred poslednju deonicu. Međutim Valensija se vratila i izborila produžetak,a potom i veliku pobedu.

Montero je briljirao sa 28 poena, osam asistencija i četiri skoka. Rivers je dodao 20 poena za Valensiju, a Tompson 19.

Kod Hapoela, 23 poena Bleknija, 20 Madara i 17 Motlija. Vasa Micić je ponovo imao ograničenu minutažu, bio loš u odbrani kad je igrao, a susret je završio sa sedam poena, šest asistencija i dva skoka.