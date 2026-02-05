Partizan razbio Panatinaikos
EVROLIGA
ATAMAN KRATAK POSLE DEBAKLA PANATINAIKOSA OD PARTIZANA: Evo šta je rekao trener favorizovanih "zelenih" iz Atine...
KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Nakon ubedljivog poraza svog tima, trener Panatinaikosa Ergin Ataman izneo je svoje impresije.
"Igrali smo užasno u napadu i izgubili mnogo lopti. Partizan je igrao čvrsto i agresivno i zaslužili su ovu pobedu", kratko je rekao turski trener.
