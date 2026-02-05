Slušaj vest

Košarkaši Partizana savladali su Panatinaikos rezultatom 78:62 u utakmici 27. kola Evrolige.

KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 Nakon ubedljivog poraza svog tima, trener Panatinaikosa Ergin Ataman izneo je svoje impresije.

"Igrali smo užasno u napadu i izgubili mnogo lopti. Partizan je igrao čvrsto i agresivno i zaslužili su ovu pobedu", kratko je rekao turski trener.

Vašington i Pokuševski ispratili Rogavopulosa u svlačionicu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić