Grk napravio skandal u Areni
EVROLIGA
SKANDAL U ARENI - GRCI NE UMEJU DA GUBE: Rogavopulos patosirao Lakića, nastala opšta tuča!
Slušaj vest
KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Crno-beli igraju sjajno i ubedljivo vode. A krajem treće deonice Grci su potpuno izgubili živce.
Nikos Rogavopulos je iznerviran udario, a onda i gurnuo Arijana Lakića, a potom nastaje gužva. Grci su se potpuno pogubili.
To je dovelo do većeg sukoba, a potom je Grk isključen.
Sudije su odmah odlučile da isključe igrača Panatinaikosa, koji je morao u svlačionicu.
Srećom sve se brzo završilo, a igrač Partizana Dvejn Vašington u jednom momentu reagovao je kao obezbeđenje.
Pogledajte i sami.
Reaguj
Komentariši