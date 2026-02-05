Slušaj vest

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Crno-beli igraju sjajno i ubedljivo vode. A krajem treće deonice Grci su potpuno izgubili živce.

Nikos Rogavopulos je iznerviran udario, a onda i gurnuo Arijana Lakića, a potom nastaje gužva. Grci su se potpuno pogubili.

Rogavopulos nesportski potez i haos u Areni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

To je dovelo do većeg sukoba, a potom je Grk isključen.

Sudije su odmah odlučile da isključe igrača Panatinaikosa, koji je morao u svlačionicu.

Srećom sve se brzo završilo, a igrač Partizana Dvejn Vašington u jednom momentu reagovao je kao obezbeđenje.

Pogledajte i sami.

Vašington kao obezbeđenje u Areni Izvor: Kurir