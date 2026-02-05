- Hvala našim sjajnim navijačima, hrane nas energijom čak i kada nam ne ide kako treba. Posle dugo vremena su imali priliku da zajedno sa nama proslave pobedu u Areni i drago mi je zbog toga. Sposobni smo za velike stvari i velike pobede, moramo da nađemo momentum i da igramo kao večeras. Idemo utakmicu po utakmicu. Kada je teško, moramo da reagujemo, mi smo profesionalci i da budemo spremni za veliku borbu i svi koji dolaze u Arenu moraju biti takođe spremni na sve to - rekao je Bonga.