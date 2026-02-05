Isak se zahvaljuje Grobarima na podršci...
Evroliga
BONGA SE OBRATIO NAVIJAČIMA PARTIZANA POSLE UBEDLJIVE POBEDE! Poslao im je brutalnu poruku, evo šta je imao da poruči!
Košarkaši Partizana slavili su večeras pred domaćom publikom, savladavši Panatinaikos u Beogradskoj areni rezultatom 78:62, u okviru 27. kola Evrolige.
KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Nakon meča, utiske je sumirao Isak Bonga:
- Hvala našim sjajnim navijačima, hrane nas energijom čak i kada nam ne ide kako treba. Posle dugo vremena su imali priliku da zajedno sa nama proslave pobedu u Areni i drago mi je zbog toga. Sposobni smo za velike stvari i velike pobede, moramo da nađemo momentum i da igramo kao večeras. Idemo utakmicu po utakmicu. Kada je teško, moramo da reagujemo, mi smo profesionalci i da budemo spremni za veliku borbu i svi koji dolaze u Arenu moraju biti takođe spremni na sve to - rekao je Bonga.
