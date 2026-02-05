Slušaj vest

Nakon velikog trijumfa Partizana na konferenciji za medije govorio je trener crno-belih Đoan Penjaroja.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"Tim je uživao večeras. Naši navijači su uživali i to je najvažnije. Odigrali smo kompletnu utakmicu, naročito prve tri četvrtine. Pokazali smo da možemo da igramo dobru odbranu, posle dobre odbrane smo trčali. Igrači su zaslužili ovo, posebno posle utakmice protiv Makabija kada su igrači zaslužili više. Vrlo moguće da je ovo naša najbolja utakmica u sezoni, posebno zbog odbrane u prvom poluvremenu", rekao je Penjaroja.

Da li je zadovoljan kako tim izgleda?

"Idemo korak po korak, moramo da dokažemo još mnogo stvari. Tim je u poslednje dve sedmice dokazao da može da igra odbranu. Ovo je način, poslednje dve nedelje smo se borili i u ABA ligi i i Evroligi. Srećan sam kako kao tim izgledamo, treba da gradimo karakter, a važno je da igrači veruju u moju ideju. Nije dovoljno, možemo još bolje".

Njabolja utakmica od kada je došao u Partizan?

"Moguće, ovo je bila najkompetiivnija utakmica. Srećam zbog defanzivnih sutuacija. Ovo je danas pobeda za sve navijače Partizana. Moramo da izgradimo tim, sada je važno da se tim odmori i da se spremi za Dubai".

Komentarisao je i udarac koji je dobio Arijan Lakić.

"To su košarkaške stvare, mi smo smo kontrolisali utakmici. Laki je igrao srcem, kao i svaki put, volim kako igra. Važno je kako smo reagovali posle toga, nije promenio naš momentu. I to je savršeno", objasnio je Penjaroja.