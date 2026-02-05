Slušaj vest

Valensiju je predvodio Žan Montero sa 29 poena, osam asistencija i četiri skoka, uz indeks od 38 poena. Nejtan Rivers pobedi je doprineo sa 20 poena i četiri skoka, Darijus Tompson sa 17 poena, a Kameron Tejlor sa 11 poena i 10 skokova.

U ekipi Hapoela najefikasniji su bili Antonio Blejkni sa 23 poena, Jam Madar sa 20 poena i Džonatan Motli sa 17 poena.

Valensija je treća na tabeli sa 17 pobeda i 10 poraza, a Hapoel je četvrti sa 16/10.

U sledećem kolu Valensija će dočekati Asvel, a Hapoel će u Kaunasu igrati protiv Žalgirisa.

Košarkaši Bajerna pobedili su na svom terenu u Minhenu Monako 91:82 (24:23, 24:16, 20:24, 23:19).

U ekipi Bajerna Andreas Obst postigao je 19 poena, Ajzea Majk imao je 12 poena i pet skokova, a Oskar da Silva 11 poena uz šest skokova. Srpski košarkaš Stefan Jović utakmicu je završio sa dva poena i pet asistencija.

Najefikasniji u ekipi Monaka bio je Majk Džejms sa 30 poena, četiri skoka i četiri asistencije. Srpski košarkaš Nemanja Nedović dodao je 12 poena, a Džeron Blosomgejm 12 poena i sedam skokova.

Bajern, koga sa klupe predvodi srpski trener Svetislav Pešić, ima 12 pobeda i 15 poraza na 14. mestu na tabeli, a Monako je 10. sa 15 pobeda i 12 poraza.

U sledećem kolu Bajern će u Tel Avivu igrati protiv Makabija, a Monako će dočekati Baskoniju.

(Beta)