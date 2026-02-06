Slušaj vest

Valensija je sinoć na gostovanju posle produžetka savladala Hapoel iz Tel Aviva - 104:99, a potez utakmice, možda i čitave sezone u Evroligi, izveo je košarkaš Valensije Žan Montero.

Posle serije spektakularnig driblinga, junak Valensije bacio je Vasu Micića na pod i hladnokrvno ubacio trojku. Ovakvo poniženje iskusni srpski as nikada ranije u karijeri nije doživeo - "izlomio" mu je Montero zglobove. Izgubio je nesrećni Vasa ravnotežu i završio na parketu, a snimak je ekspresno zapalio družtvene mreže.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Montero je bio apsolutni junak pobede španskog tima odigrao je partiju karijere - ubacio je 29 poena uz osam asistencija i zabeležio indeks korisnosti 38.

S druge strane, Vasilije Micić prikazao je partiju za zaborav. Za 27 minuta igre srpski plejmejker zabeležio je sedam poena uz očajnih 0/8 za tri.