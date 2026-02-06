Slušaj vest

Valensija je sinoć na gostovanju posle produžetka savladala Hapoel iz Tel Aviva - 104:99, a potez utakmice, možda i čitave sezone u Evroligi, izveo je košarkaš Valensije Žan Montero.

Posle serije spektakularnig driblinga, junak Valensije bacio je Vasu Micića na pod i hladnokrvno ubacio trojku. Ovakvo poniženje iskusni srpski as nikada ranije u karijeri nije doživeo - "izlomio" mu je Montero zglobove. Izgubio je nesrećni Vasa ravnotežu i završio na parketu, a snimak je ekspresno zapalio družtvene mreže.

Pogledajte kako je to izgledalo:

 Montero je bio apsolutni junak pobede španskog tima  odigrao je partiju karijere - ubacio je 29 poena uz osam asistencija i zabeležio indeks korisnosti 38.

S druge strane, Vasilije Micić prikazao je partiju za zaborav. Za 27 minuta igre srpski plejmejker zabeležio je sedam poena uz očajnih 0/8 za tri.

Ne propustiteEvroligaZANIMLJIVO VEČE U EVROLIGI: Valensija slavila u Tel Avivu posle produžetaka, Bajern srušio Monako
KK Valensija
EvroligaUTAKMICA U KOJOJ POBEDA VREDI VIŠE NEGO INAČE! Crvena zvezda ide u važnu bitku! Evo kada i gde možete gledati meč 27. kola Evrolige
KK Crvena zvezda
KvotaKLADIONICE NEMAJU DILEMU, ZVEZDA JE APSOLUTNI FAVORIT PROTIV MAKABIJA! Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!
KK Crvena zvezda
EvroligaBONGA SE OBRATIO NAVIJAČIMA PARTIZANA POSLE UBEDLJIVE POBEDE! Poslao im je brutalnu poruku, evo šta je imao da poruči!
partizan-panathinaikos-611292.JPG
EvroligaCRNO-BELA RAPSODIJA - PENJAROJA PREZADOVOLJAN: Ponosan sam što smo igrali sa mnogo energije
PARTIZAN-BARCA_67.JPG

Rogavopulos nesportski potez i haos u Areni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić