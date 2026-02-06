Slušaj vest

Skandalozan ispad grčkog košarkaša Nikosa Rogavopulosa obeležio je meč između Partizana i Panatinaikosa.

Crno-beli su sinoć u Beogradskoj areni deklasirali Panatinaikos - 78:62, a u finišu treće deonice Rogavopulos je isključen, pošto je namerno udario srpskog košarkaša Arijana Lakića.

Žestok rat na terenu vodili su Lakić i Rogavopulos. Borbeni Srbin iznudio je faul u napadu, a onda odlučio da to i proslavi sa navijačima. To se nije dopalo frustriranom Rogavopulosu, pa je prišao Lakiću i snažno ga udario ramenom u grudi.

Lakić je završio na parketu, pa je došlo do ozbiljne gužve na terenu. Srećom, situacija se brzo smirila. Sudije su pogledale snimak i Rogavopulos je odmah isključen sa utakmice.

