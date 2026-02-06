Slušaj vest

Zanimljiv transfer u Evroligu mogao bi da se desi u narednom periodu, pošto je MVP fajnal-fora prethodne sezone, Najdžel Hejs-Dejvis, otpušten od strane Milvokija i blizu je napuštanja NBA lige.

Hejs-Dejvis je letos ostvario san i opet zaigrao u NBA ligi, ali nije imao puno uspeha.

Prvo je iz Finiksa trejdovan u Milvoki, a zatim su ga i Baksi otpustili, te će on biti slobodan u izboru nove sredine.

1/5 Vidi galeriju Najdžel Hejs-Dejvis u dresu Fenerbahčea Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, STARSPORT/STARSPORT

Najdžel Hejs-Dejvis je ove sezone odigrao 27 utakmica za Sanse, a sada će se evroligaši sasvim sigurno uzbuniti i pokušati da ga dovedu u svoje redove. Kao najveći favorit spominje se Hapoel iz Tel Aviva.

Tokom karijere u Evropi, Najdžel Hejs-Dejvis, nastupao je za Galatasaraj, Žalgiris, Barselonu i Fenerbahče.

BONUS VIDEO: