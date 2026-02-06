Slušaj vest

Poznato je da NBA sudije igračima često progledaju kroz prste kada su koraci u pitanju, nažalost, taj trend sve češće gledamo i u Evroligi.

Evropske sudije počele su da tolerišu korake kod spuštanja lopte u dribling, posebno Amerikancima, pa cirkus koji smo ranije viđali na terenima "preko" bare polako ali sigruno stiže i u Evropu.

Na utakmici Hapoel - Valensija, košarkaš izraelskog tima Antonio Blekni napravio je očigledne korake, i nikom ništa. Nije se moglo ni izbrojati koliko koraka je napravio Blekni pre nego što je spustio loptu u dribling, ali srpski sudija Ilija Belošević nije reagovao - iako se komična scena odvijala pred njegovim očima. Neshvatljivo!

Pogledajte kako je to izgledalo:

