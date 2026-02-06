Slušaj vest

Mačka Ljubica, prepoznatljivi simbol dvorane Pionir i KK Crvena zvezda, preminula je, a vest o njenom odlasku rastužila je brojne posetioce legendarnog sportskog zdanja.

Godinama je bila neizostavan deo svakodnevice u i oko Pionira, tiha prisutnost koju su poznavali sportisti, radnici dvorane i navijači.

Ljubica je često viđana u holu i oko ulaza, mirna i pitoma, naviknuta na gužvu, buku i velike sportske događaje. Za Crvenu zvezdu je bila amajlija Pionira – mala, ali stalna tačka u prostoru koji pamti bezbroj utakmica.

Vest o njenoj smrti brzo se proširila među onima koji su je godinama sretali, a na društvenim mrežama brojni su se oprostili od mačke koja je postala deo identiteta dvorane Pionir.

Odlaskom Ljubice, Pionir je ostao bez svog najtišeg, ali i jednog od najvoljenijih stanovnika.

Ovim povodom oglasila se i Evroliga: