Započeli su sezonu sa najvišim mogućim ambicijama, napravili moćan tim i najavili pohod na titulu, a onda su potpuno neočekivano zapali u ozbiljne finansijske probleme i doživeli slom.

Zbog ozbiljnih administrativnih propusta, kašnjena plata i nedostatka potrebne dokumentacije, Evroliga je još u novembru kaznila Monakozabranom transfera i novčanom kaznom od 300 hiljada evra, ali to je bio samo početak muka za klub iz Kneževine.

Vlasniku Monaka Alekseju Fedoričevu zaplenjena je imovina u vrednosti od 41 milion evra, a i dalje je pod istragom zbog prevare i davanja mita. Sredstva su mu zamrznuta, pa više nije bio u mogućnosti da finansira klub, koji se zbog dugova i neizmirenih obaveza prema igračima našao na ivici kolapsa.

Kneževina je odlučila da preuzme klub i privremeno upravlja njim, kako bi sprečila potpuni hrah, dok se ne pronađe novi većinski vlasnik koji bi mogao da stabilizuje finansije. Međutim, ni promena rukovodstva nije smirila situaciju.

Košarkašima Monaka najmanje mesec i po dana kasne plate, nezdovoljstvo je ogromno i situacija u svlačionici izuzetno napeta.

Ukoliko do kraja današnjeg dana ne bude bar delimične isplate primanja, igrači bi mogli da stupe u štrajk, prenosi "Meridian sport".

U tom slučaju postoji realna mogućnost da već u narednom kolu francuskog šampionata Monako na teren izađe sa juniorima.

Podsetimo, vicešampion Evrope vezao je pet poraza u Evroligi i tako se sa samog vrha survao na 10. mesto na tabeli.