Hapoel iz Tel Aviva prolazi kroz ozbiljnu rezultatsku krizu, a izraelski mediji uveliko analiziraju razloge slabih partija tima u poslednje vreme.

Izabranici Dimitrisa Itudisa vezali su četiri uzastopna poraza u Evroligi, a poslednji udarac stigao je u duelu sa Valensijom, u kojem je španski tim slavio posle produžetka rezultatom 104:99.

Prema pisanju lista „Sport5“, kao centralna figura oko koje se lome koplja u svlačionici ističe se srpski reprezentativac Vasilije Micić.

"Postoji problem sa Vasilijem Micićem. Nema sumnje da je odličan igrač, ali ima poteškoća da pokaže svoje sposobnosti. Postoji dosta neslaganja između njega i profesionalnog tima. To je izraženo već nedeljama. Postoji tenzija i moguće da to utiče na njega", rekli su izvori iz tima.

Micić je u utorak u Beogradu, na gostovanju Crvenoj zvezdi, zatražio da napusti igru već posle osam minuta zbog bolova u kolenu. U Hapoelu su potom insistirali na magnetnoj rezonanci, čiji su rezultati pokazali da sa kolenom nema nikakvih problema.

Uprkos tome, srpski plejmejker je preskočio naredni trening, da bi se u duelu sa Valensijom ipak našao na parketu. Na terenu je proveo 27 minuta, ali bez većeg učinka – meč je završio sa svega sedam poena, uz loš šut za tri poena (0/8) i solidniji učinak za dva (3/4).