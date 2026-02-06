Slušaj vest

Partizan je pred domaćom publikom upisao veliki trijumf protiv jedne od najkvalitetnijih ekipa na evropskoj sceni, a Fernando nije krio emocije i zadovoljstvo zbog izuzetno važne pobede.

"Da čoveče, bilo je ludo. Energija u dvorani je bila luda, tim je imao mnogo energija, bili smo posvećeni na obe strane terena, bila je prelapa košarka. Izašli smo zajedno, igrali zajedno od prve do poslednje sekunde i rezultat to pokazuje. Sjajna utakmica, zasluga celog tima", rekao je Fernando.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Fernando je protiv Panatinaikosa postigao 11 poena, a upisao je i četiri skoka.

"Osećam da u poslednjih nekoliko nedelja prolazimo kroz novi talas energije, svi smo posvećeni ovome što radimo, pokušavamo da razumemo bolje uloge svakoga u timu. Zbližili smo se dosta u poslednje vreme, bliski smo jedni sa drugima. Kada stvari van terena funkcionišu, lakše se to vidi na terenu. Moramo da nastavimo da igramo dobru košarku, da idemo pravim putem, ova pobeda je važna za to. Da iskoristimo dobre navike iz mečeva koje smo igrali i da idemo dalje", dodaje centar crno-belih.

Susret je obeležio i incident na parketu, kada je došlo do sukoba između Arijana Lakića i Nikosa Rogavopulosa, nakon kojeg je grčki košarkaš zaradio isključenje.

"To je jedan potez kome nije mesto u košarci. Bez obzira da li vam dosude faul ili ne, odluka je doneta. Jedan od sudija je prišao i rekao mi 'ponekad te dosta udaraju i ne sudimo, ali želim da ti kažem da smo videli'. Na kraju dana moraš da nađeš način da ostaneš smiren, možda ja nisam najbolja osoba da priča o tome, ali je to jedna stvar koja je loša za košarku. Drago mi je da se završilo na pravi način", ističe Bruno.