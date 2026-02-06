Ovo je hit...
Evroliga
SVETISLAV PEŠIĆ JE HIT EVROLIGE! POGLEDAJTE URNEBESAN SNIMAK SA KONFERENCIJE KOJI JE POSTAO VIRALAN! Srbin krenuo na nemačkom, nastavio na engleskom, pa...
Zanimljiv i simpatičan gaf dogodio se Svetislavu Pešiću nakon utakmice 27. kola Evrolige, u kojoj je njegov Bajern savladao Monako rezultatom 91:82.
Posle velike pobede minhenskog tima, srpski stručnjak se u odličnom raspoloženju pojavio na konferenciji za medije, gde je sa okupljenim novinarima započeo razgovor na nemačkom jeziku.
Ipak, u jednom trenutku portparol kluba ga je podsetio da i zvanično obraćanje mora biti isključivo na tom jeziku.
Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidno iznenađen, Pešić je prihvatio sugestiju, ali je već u sledećem trenutku napravio mali lapsus.
„Pre utakmice…“, započeo je iskusni trener, ali na engleskom.
Brzo je uvideo grešku, vratio se nemačkom jeziku i izmamio osmehe prisutnih, a kako je sve izgledalo može se videti u priloženom video snimku:
