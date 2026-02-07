Slušaj vest

Partizan i Panatinaikos odigrali su dve zanimljive utakmice ove sezone u Evroligi.

Zanimljive, ali ne iz rezultatskog ugla, već onog što se dešavalo ili dešava oko terena.

Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved., Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Krajem novembra Panatinaikos je deklasirao Partizan rezultatom 91:69, a već tokom te utakmice po izrazu lica i ponašanju, videlo se da Željko Obradović neće još dugo provesti na klupi crno-belih. To se i desilo.

Skoro dva i po meseca kasnije usledio je revanš. I to kakav. U situaciji kada se Grci bore za što bolji plasman pred doigravanje, a srpski tim izgubio gotovo sve šanse za isto, usledio je epski raspad gostujućeg tima.

Partizan je protiv Panatinaikosa slavio rezultatom 78:62 u 27. kolu Evrolige, i tako produžio agoniju "zelenih" iz Atine.

Logično se nameće misao - da li će Ergin Ataman, poput Željka Obradovića, završiti svoj mandat na klupi kluba.

Ergin Ataman na utakmici Partizan - Panatinaikos Izvor: Kurir

Panatinaikos je trenutno na učinku 16-11 i nalazi se u zoni doigravanja. Međutim, sledi im paklen raspored u narednom periodu, pre svega utakmice protiv Fenerbahčea i Olimpijakosa. Ali ni finiš sezone neće biti lak po "zelene". Do kraja dočekuju Fenerbahče, Pariz, Žalgiris, Crvenu zvezdu, Monako i Efes u poslednjem kolu. Gostuju Olimpijakosu, Dubaiju, Hapoelu, Barseloni i Valensiji.

Ukoliko sam Ataman ne napravi korak, ostaje da se vidi da li će se gazda Dimitris Janakopulos, koji ne krije bes zbog rezultata, odlučiti na radikalan korak, i zameni šefa struke.

Ataman izviždan pred meč Partizan - PAO Izvor: Kurir