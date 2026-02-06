Slušaj vest

Dimitris Itudis bi mogao da dobije otkaz zbog rezultata i forme tima. Oni su nedavno ispustili 27 razlike i izgubili od Partizana, da bi ih Crvena zvezda pregazila u u Beogradu i tu su takođe doživeli poraz uprkos prednosti pred početak finalnog kvartala.

Izraelski mediji navode da će Ofer Janaj otpustiti Dimitrisa Itudisa ukoliko bude izgubio od Hapoel Jerusalima predstojećeg vikenda.

Hapoel Tel Aviv je već eliminisan iz kupa Izraela i novi poraz od tima iz Jerusalima bi lako mogao da poslednji za Itudisa na klupi ovog tima.

Izabranici Dimtirisa Itudisa su u 27. kolu Evrolige izgubili od Valensije na svom terenu, a trenutno su 4. u Evroligi sa 16 pobeda i 10 poraza.

Vasilije Micić
Vasilije Micić u dresu Hapoela iz Tel Aviva
Reakcija Milana Tomića
Dimitris Itudis

