Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Makabija sa 83:82 u 27. kolu Evrolige.

Zvezda nije iskoristila poraz Žalgirisa od Efesa i tako je ostala na samo jednu pobedu više od Litvanaca, koji imaju bolji međusobni skor od crveno-belih.

Crvena zvezda - Makabi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Sa druge strane Milano je, koji takođe ima bolji međusobni odnos sa Zvezdom, došao na dve pobede manje. Valensija je sada na pobedu više od crveno-belih, uz opet, bolji skor u međusobnim utakmicama.

Zvezda je trenutno sedma na tabeli, ali sada sledi gostovanje Olimpijakosu u Pireju.



Standings provided by Sofascore

