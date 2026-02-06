Zvezda porazom od Makabija propustila priliku...
ŠOK PORAZ ZVEZDE I KARAMBOL NA TABELI EVROLIGE! Velika šansa je propuštena!
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Makabija sa 83:82 u 27. kolu Evrolige.
Zvezda nije iskoristila poraz Žalgirisa od Efesa i tako je ostala na samo jednu pobedu više od Litvanaca, koji imaju bolji međusobni skor od crveno-belih.
Crvena zvezda - Makabi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Sa druge strane Milano je, koji takođe ima bolji međusobni odnos sa Zvezdom, došao na dve pobede manje. Valensija je sada na pobedu više od crveno-belih, uz opet, bolji skor u međusobnim utakmicama.
Zvezda je trenutno sedma na tabeli, ali sada sledi gostovanje Olimpijakosu u Pireju.
