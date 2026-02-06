Slušaj vest

Bolan poraz doživela je Crvena zvezda u Beogradu od Makabi Tel Aviva sa 83:82 u 27. kolu Evrolige.

Posle utakmice u Beogradskoj areni na konferenciji za medije je govorio strateg Zvezde Saša Obradović:

- Čestitke Makabiju, zaslužili su pobedu. Izgubili smo utakmicu, ali nije ništa tragično, imamo i dalje dosta utakmica pred nama.

Šta je falilo?

- Mnogo smo promašili. Iz nekih dobrih odbrana nismo davali koševe, pogotovo u drugom poluvremenu. Nije lako nositi sada breme favorita. Makabi je igrao rasterećeno i stvarno dobro igraju. Moramo da budemo pametniji, bez obzira na sve. Falilo je koncentracije, dobri rezultati su uticali da izgubimo strpljenje. Moraju ljudi da znaju neke stvari, ako pričamo o velikim ciljevima. Ne mogu da zamerim svojoj ekipi, borili smo se i kada je išlo slabije.

Batler na klupi u poslednjem napadu?

- Možda sam mogao da ga ubacim... Ipak, imali smo šut i posle dva promašaja. Da sam imao tajm-aut, sigurno da bi napad bio drugačiji.

Dobrić?

- Lakša povreda, biće u sastavu za naredni meč.

Da li je bilo teže psihički ili fizički?

- Psihološki, jer je bilo dosta naboja. Bilo je iznenađujućih rezultata kod konkurenata. Uporedio bih ovu utakmicu sa Barselonom, bili smo previše euforični, to ne trpi igra. Moraš da imaš dobar plan. Nema ništa da te poremeti. Nismo bili najkoncentrisaniji, ali moramo da pričamo o odbrani što se tiče velikih ciljeva - rekao je Obradović.

