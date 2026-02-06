Slušaj vest

Crvena zvezda je izgubila od Makabija 83:82 u 27. kolu Evrolige.

Trener crveno-belog tima Saša Obradović izneo je prve utiske posle meča.

 "Izgubili smo koncepciju u završnici. Nismo bili pametni, nestalo je koncentraciju i to je bio razlog poraza", rekao je Obradović.

