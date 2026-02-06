Crveno-beli prekinuli seriju od pet pobeda.
Evroliga
ZVEZDA PROMAŠILA NEKOLIKO ŠUTEVA ZA POBEDU - OBRADOVIĆ KRITIKUJE: Izgubili smo koncepciju u završnici
Slušaj vest
Crvena zvezda je izgubila od Makabija 83:82 u 27. kolu Evrolige.
Trener crveno-belog tima Saša Obradović izneo je prve utiske posle meča.
"Izgubili smo koncepciju u završnici. Nismo bili pametni, nestalo je koncentraciju i to je bio razlog poraza", rekao je Obradović.
Crvena zvezda - Makabi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši