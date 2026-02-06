Ovaj rezultat ide u prilog i Crvenoj zvezdi, pošto je Žalgiris ostao na 15 pobeda
Evroliga
EFES ODIGRAO ZA CRVENO-BELE: Bivši igrači Zvezde i Partizana trojkama uništili Žalgiris
Košarkaši Efesa vezali su dve pobede u duplom kolu Evrolige.
Turci su na svom terenu savladali Žalgiris rezultatom 92:82 u 27. kolu i stigli do devete pobede.
Ovaj rezultat ide u prilog i Crvenoj zvezdi, pošto je Žalgiris ostao na 15 pobeda, a doživeo je 12. poraz.
Gosti su dugo imali prednost, ali je domaćin u bitnim trenucima napravio seriju 13:0 za pobedu.
Domaćin je posebno bio raspoložen u šutu za tri poena, pa je Efes pogodio 16 trojki iz 32 pokušaja.
Džordan Lojd je sa 19 poena predvodio domaćina. Pi Džej Doužer je postigao 13 poena, Vajler-Veb 13, a Osmani 12.
U gostujućem timu Tubelis je postigao 22 poena, Vilijams-Gos 19, Rajt 11, a Lo 10.
