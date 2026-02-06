Slušaj vest

Košarkaši Armanija savladali su u trileru Asvel u Francuskoj rezultatom 77:76 (20:22, 22:15, 25:16, 10:23) u utakmici 27. kola Evrolige.

"Manekeni" iz Milana su upisali 14. pobedu, te se tako primakli na samo pobedu od 10. mesta.

Asvel je ostao na začelju sa sedam pobeda, a doživeo je 20. poraz.

Gosti su imali sigurno dvocifreno vođstvo do tri minuta pre kraja. Međutim, domaćin je uspeo da se potpuno vrati u meč serijom 7:0.

Francuzi su preko Angole 26 sekundi pre kraja prišli na samo poen zaostatka, a onda je 12 sekundi pre kraja Marko Gudurić postigao koš za pobedu.

Imao je domaćin posle novih poena Angole priliku da pobedi posle greške Šildsa, ali je upravo Angola, bivši košarkaš Partizana, bio neprecizan.

Marko Gudurić s pravom nosi oreol junaka meča. Bio je najefikasniji u svom timu sa 18 poena, a upisao je i sedam asistencija. Elis je postigao 13 poena, Ledej 12, a Bruks 11.