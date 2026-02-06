Slušaj vest

Košarkaši Makabija slavili su u Beogradu protiv Crvene zvezde sa 83:82 u 27. kolu Evrolige.

Poslednjih 20-ak sekundi utakmice bili su za infarkt! Prvo je Sorkin promašio dva penala, a zatim je Zvezda krenula po pobedu, ali je prvo Nvora, a zatim i Kodi, bili neprecizni i to je bio kraj!

Crvena zvezda - Makabi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Pogledajte završnicu!

