Košarkaši Barselone uspeli su da naprave preokret večeras u 27. kolu Evrolige i tako naprave važan korak ka plasmanu u Top 6 na tabeli, pošto su okrenuli Baskoniju - 91:97.

Ovo je ujedno i loša vest za Crvenu zvezdu, pošto je Barselona direktan konkurent u borbi za Top 6 na tabeli, a Barselona je preskočila Zvezdu i sada je na 17-10, dok je beogradski tim ostao na 16-11.

Barsu je do pobede vodio Đoel Para sa 16 poena, koliko je dao i Tornike Šengelija, a Niko Laprovitola je ubacio jedan poen manje. Na drugoj strani je Mamadi Dijakite postigao 16 poena uz pet skokova, dok je Timoti Luvavu Kabaro dodao 12 poena.

