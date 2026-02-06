ODED KATAŠ ISKREN NAKON VELIKE POBEDE U BEOGRAD! Trener Makabija ponosan posle trijumfa nad Zvezdom!
Košarkaši Makabi Tel Aviva pobedili su Crvenu zvezdu sa 83:82 u 27. kolu Evrolige.
Nakon utakmice pred novinare je izašao trener Makabija Oded Kataš:
- Bila je ovo velika pobeda za nas, jer smo igrali protiv jako teškog tima sa mnogo kvaliteta. Mučili smo se povremeno protiv agresivnosti, u prvom poluvremenu smo gubili lopte. Razlika je bila treća deonica, ali posle njihove serije, mi smo poboljšali odbranu, pustili 15 poena da daju u poslednju četvrtinu. Skokovi su bili naš cilj, uložili smo mnogo napora.
Upitan je i koliko je junaku ovog duela značilo to što je tri dana ranije uz zvuk sirene srušio Partizan.
- Džimi je dobra osoba, ali talentovan igrač i za njega je značila ta prošla utakmica protiv Partizana. I dalje uči, uči o mečevima, pametan je momak, hoće da uči, hoće da bude bolji i polako se adaptira na Evroligu i velilčinu. Napreduje sa veštinom plejmejkera i veoma sam srećan sa njim - rekao je Oded Kataš.
