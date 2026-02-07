VLADE ĐUROVIĆ BLJUJE VATRU POSLE BOLNOG PORAZA ZVEZDE: "Gde je bio on?! Neka me kritikuje ko hoće..."
Triler meč odigrali su košarkaši Crvene zvezde protiv Makabija, ali su u dramatičnoj završnici poraženi sa 83:82.
Imali su napad za pobedu crveno-beli, ali su promašili čak dva šuta za trijumf, te su Izraelci stigli do pobede.
Po završetku meča, u studiju Arene Sport, legendarni srpski trener Vlade Đurović osuo je žestoku paljbu iz razloga što u timu Zvezde više minuta nije imao Ebuka Izundu.
- Pokazalo se da veliki tim ovakve situacije rešava, ne sme da podlegne atmosferi - da dobijemo ovo, pa smo u prva četiri na tabeli. To je ono što nisu počeli kako treba. Čak 18 grešaka je Zvezda napravila, ali nije zato izgubila, jer je i Makabi isto tako napravio grešaka. Gde je bio Izundu? Da je bio on više bio unutra, bilo bi više skokova u napadu i u odbrani, mislim da je on neophodan Zvezdi, on je najviši igrač. On je 2,08, nije Izundu bolji skakač od Bolomboja, ali lakše lupi bananu nego bilo koji igrač Zvezde. Možemo da pričamo sad, da je igrao Motiejunas u početku... Nismo imali koš u reketu. On je dva puta bolji igrač od ovih centara, ali to su bezveze nagađanja. Neka me kritikuje ko hoće, Izundu zaslužuje više da igra. Zvezda je jači, evropskiji tim, jači u napadačkom skoku, ovako su nas ubili sa skokovima. Slobodna bacanja mogu da odluče utakmicu, oni su šutirali neverovatno - zagrmeo je Đurović, pa dodao da je skok bio glavni problem:
- To je to, Moneke je u paru sa Odželejom dobar skakač, ali su niski, dok oni dođu gore. To su ovi iz Makabija koristili neverovatno.
