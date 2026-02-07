- Pokazalo se da veliki tim ovakve situacije rešava, ne sme da podlegne atmosferi - da dobijemo ovo, pa smo u prva četiri na tabeli. To je ono što nisu počeli kako treba. Čak 18 grešaka je Zvezda napravila, ali nije zato izgubila, jer je i Makabi isto tako napravio grešaka. Gde je bio Izundu? Da je bio on više bio unutra, bilo bi više skokova u napadu i u odbrani, mislim da je on neophodan Zvezdi, on je najviši igrač. On je 2,08, nije Izundu bolji skakač od Bolomboja, ali lakše lupi bananu nego bilo koji igrač Zvezde. Možemo da pričamo sad, da je igrao Motiejunas u početku... Nismo imali koš u reketu. On je dva puta bolji igrač od ovih centara, ali to su bezveze nagađanja. Neka me kritikuje ko hoće, Izundu zaslužuje više da igra. Zvezda je jači, evropskiji tim, jači u napadačkom skoku, ovako su nas ubili sa skokovima. Slobodna bacanja mogu da odluče utakmicu, oni su šutirali neverovatno - zagrmeo je Đurović, pa dodao da je skok bio glavni problem: