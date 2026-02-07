Slušaj vest

Prvi put od prelaska u Barselonu na leto 2024. godine nekadašnji kapiten Partizana Kevin Panter suočava se sa ozbiljnijom povredom pošto je trener Ćavi Paskval istakao da iskusni bek oseća problem u predelu prepona, što se sinoć osetilo po izlasku sa terena na gostovanju Baskoniji.

Za razliku od okršaja protiv Fenerbahčea tri dana ranije kada je aktuelnog šampionu Evrope ubacio 24 poena, Panter nije bio sav svoj u Vitoriji pošto je za nepunih 27 minuta na terenu imao polovičan učinak iz igre i svega sedam ubačenih poena.

Mada se sa preciznošću ne zna o čemu je tačno reč, Paskval je posle utakmice ukazao da je problem ozbiljnije prirode.

"Verovatno je nešto ozbiljno. Ne znam u kojoj meri, u oblasti gornjeg dela prepona... Nešto tu ima. Već ste videli kako je izašao sa terena. Satoranski takođe nije mogao da igra zbog problema sa leđima", rekao je Paskval posle meča.

1/4 Vidi galeriju Kevin Panter na meču Barselona - Baskonija Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsetimo, Panter je u prethodnih godinu dana imao dve kratke pauze zbog bolesti i problema sa ramenom, a najduži prekid u igri imao je na početku sezone 2023/24 kada je doživeo povredu noge nakon oktobarskog derbija.

Barselona se trijumfom u Vitoriji probila na četvrto mesto evroligaške tabele sa samo dve pobede manje od lidera Fenerbahčea i istim skorom kao drugoplasirani Olimpijakos.

Naredni meč pred februarsku pauzu odigraće na domaćem terenu protiv Pariza, a već sutra je očekuje mali katalonski derbi protiv Đirone u prvenstvu Španije.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: