Veoma napeta utakmica je odlučena u poslednjem napadu u kojem je Crvena zvezda promašila tri šuta za pobedu.

Makabi jeste imao devet poena prednosti nakon dve četvrtine i, na kratko, +10 u završnici prvog poluvremena, ali je utisak da je domaći tim propustio priliku da prelomi meč u svoju korist nakon što je prvo nadoknadio zaostatak.

Na primer, poenima Čime Monekea na 6 minuta i 22 sekunde do kraja utakmice su doneli Zvezdi 74:70, ali se na naredne poene čekalo 2 i po minuta. Opet je Moneke bio strelac, a u međuvremenu je protivnik postigao osam poena... Otišao je Makabi ubrzo na +7, ali je uprkos tome ekipa Saše Obradovića uspela da se vrati.

Džered Batler je vezao četiri poena, a Moneke je opet poentirao na 50 sekundi do kraja. Tada je pogodio za 82:83.

Ukrao je potom ljubimac navijača loptu, a Džordan Nvora je, iako nije bilo potrebe za tim, šutirao trojku u ranijoj fazi napada. Promašio je šut, a Roman Sorkin je fauliran na 13 sekundi do kraja.

Sorkin je promašio oba slobodna bacanja, a posle borbe ispod koša Moneke je uhvatio loptu. Delovalo je da se sve otvorilo Zvezdi za trijumf u poslednjim sekundama.

Ali, Nvora je promašio težak šut za dva poena, pa zatim Nikola Kalinić nije uspeo "iz odbojke" da loptu vrati u koš. Najbolju situaciju je imao Kodi Miler-Mekintajer, ali nakon što je uhvatio loptu nije uspeo da je probaci kroz obruč.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak poslednjeg napada snimljen sa tribina i na njemu se dobro vidi koliko je Zvezda bila blizu pobede koja bi mnogo značila za nastavak takmičenja i ambicije kluba.

