Čima Moneke je loše otvorio meč, ali je u nastavku bio znatno bolji, pa je stigao do indeksa korisnosti 21. Utakmicu je završio sa 14 poena, šest skokova, tri asistencije i tri ukradene lopte.

Nakon teškog poraza je bio jedini košarkaš crveno-belih koji je stao pred novinare u milks zoni, iako je bio vidno utučen.

"Imam utisak da su nas koštale naše greške. Loš izbor šuteva, izgubljene lopte, počevši od mene", počeo je Nigerijac.

Da li je energija bila drugačija u odnosu na neke prethodne utakmice u kojima Zvezda možda nije imala ulogu favorita.

"Na početku jeste, ali smo se vratili u utakmicu i imali vođstvo, a onda smo pravili glupe greške. Naravno, sve je to deo košarke. Svi oko nas su izgubili osim Barse, Valensije i Fenera, mogli smo da napravimo korak napred".

Čima Moneke utučen posle poraza od Makabija

U poslednjem napadu je Crvena zvezda imala tri šuta za pobedu. Nvora je promašio sa poludistance, potom Kalinić "iz odbojke", a na poslednju loptu su krenuli Kodi Miler-Mekintajer i Moneke. Deluje da Miler-Mekintajer nije uspeo da je probaci kroz obruč.

"Obojica smo pokušali da loptu ubacimo u koš, to nije bio problem. Kad je tako malo vremena na semaforu, samo želiš da ubaciš loptu u koš".

Još jednom je istakao da nije zadovoljan svojom igrom.

"Sve je bilo do mene. Prvo poluvreme sam odigrao užasno. U drugom sam napravio jedan dobar potez, opustio se mentalno i vratio se igri kakvu znam da igram".

Uprkos porazu je stigla podrška sa tribina.

"To mi znači najviše. Sam sebi sam najveći kritičar. Kada stvari idu dobro, volim sebe više nego iko drugi", zaključio je Čima Moneke.

