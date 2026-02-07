Slušaj vest

Olimpijakos je u 27. kolu Evrolige pobedio ekipu iz Bolonje rezultatom 109:77.

Jorgos Barcokas je reagovao na konstataciju novinara da je njegov tim ostvario laku pobedu tako što je podsetio na pobedu Partizana protiv Hapoela u 24. kolu.

"Partizan nije imao velike šanse da pobedi, ali su se izborili za trijumf. To nam je dobar primer da se moramo u svakoj utakmici boriti do smaog kraja. Neće biti lakih utakmica. Ništa vam nije dato da uspete, morate da se borite za to", rekao je Barcokas i dodao:

"Utakmica je možda izgledala lako, ali nema lakih mečeva u Evroligi. Bilo je ovo lepo veče za navijače i za nas. Igrači su pokazali zajedništvo, dominirali su i pokazali da imaju talenat i da su sposobni da na pravi način kontrolišu ovakve utakmice. Nije lako igrati protiv ekipa koje vodi Duško Ivanović, ali smo ovog puta pokazali da smo zaista težak protivnik".

Jorgos Barcokas Foto: Starsport, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ekipa iz Pireja će narednu utakmicu igrati kao domaćin protiv Crvene zvezde, a iskusni Grk je poručio da sada nije vreme da se govori o plej-ofu Evrolige.

"Još je rano za to. Jedini cilj je da razmišljamo o svakoj narednoj utakmici i da završimo regularni deo na najboljem mogućem mestu. Da ostanemo konkurentni. U ovakvoj Evroligi, svako može svakog da pobedi", rekao je Jorgos Barcokas.

