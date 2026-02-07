NEOBIČNA KONFERENCIJA JORGOSA BARCOKASA! Trener Olimpijakosa pričao o utakmici Partizana nakon što je njegov tim je razbio Virtus
Olimpijakos je u 27. kolu Evrolige pobedio ekipu iz Bolonje rezultatom 109:77.
Jorgos Barcokas je reagovao na konstataciju novinara da je njegov tim ostvario laku pobedu tako što je podsetio na pobedu Partizana protiv Hapoela u 24. kolu.
"Partizan nije imao velike šanse da pobedi, ali su se izborili za trijumf. To nam je dobar primer da se moramo u svakoj utakmici boriti do smaog kraja. Neće biti lakih utakmica. Ništa vam nije dato da uspete, morate da se borite za to", rekao je Barcokas i dodao:
"Utakmica je možda izgledala lako, ali nema lakih mečeva u Evroligi. Bilo je ovo lepo veče za navijače i za nas. Igrači su pokazali zajedništvo, dominirali su i pokazali da imaju talenat i da su sposobni da na pravi način kontrolišu ovakve utakmice. Nije lako igrati protiv ekipa koje vodi Duško Ivanović, ali smo ovog puta pokazali da smo zaista težak protivnik".
Ekipa iz Pireja će narednu utakmicu igrati kao domaćin protiv Crvene zvezde, a iskusni Grk je poručio da sada nije vreme da se govori o plej-ofu Evrolige.
"Još je rano za to. Jedini cilj je da razmišljamo o svakoj narednoj utakmici i da završimo regularni deo na najboljem mogućem mestu. Da ostanemo konkurentni. U ovakvoj Evroligi, svako može svakog da pobedi", rekao je Jorgos Barcokas.
