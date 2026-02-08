Slušaj vest

Montero je u utakmici protiv Hapoela iz Tel Aviva, u kojoj je njegova ekipa posle produžetka pobedila 104:94, zabeležio 29 poena, osam asistencija, četiri skoka, sedam iznuđenih faulova i indeks korisnosti 38, najveći od svih igrača u prethodnom kolu.

Dominikanskom plejmejkeru je ovo prvo osvojeno priznanje za MVP-a kola Evrolige u karijeri, čime je postao peti košarkaš u istoriji Valensije kome je pripalo priznanje za najkorisnijeg igrača kola tog takmičenja.

Crvena zvezda - Valensija Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Nakon Montera, najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu imao je krilni centar Olimpijakosa Saša Vezenkov sa 31 indeksnim poenom.

Potom slede plejmejker Monaka Majk Džejms sa 29 indeksnih poena, bek Efesa Džordan Lojd sa 27 indeksnih poena i centar Žalgirisa Ažuolas Tubelis sa 26 indeksnih poena.

Ne propustiteEvroligaČOVEK OBORIO MICIĆA S NOGU - ALI BUKVALNO! Nesrećnog Srbina uništavaju na mrežama: Protivnik mu "izlomio" zglobove, nije znao šta ga je snašlo! (VIDEO)
Vasa Micić, Žan Montero
KošarkaPRESTIŽNO PRIZNANJE ZA MLADOG ASA VALENSIJE: Montero "Zvezda u usponu" Evrokupa!
profimedia-0956521160.jpg
Košarka"ZVEZDI SE PONAVLJA NEŠTO KAO PROŠLE GODINE..." Nebojša Čović otvorio dušu: Govorio o crveno-belima, a zatim i o Partizanu: "Penjaroja? Hrabar čovek!"
Nebojša Čović.jpg
EvroligaMONEKE POTPUNO UTUČEN STAO PRED NOVINARE! Pogledajte kako je izgledao Nigerijac i šta je rekao posle bolnog poraza Crvene zvezde
Čima Moneke
EvroligaMA, ŠTA SE OVDE DESILO?! Tri šuta Zvezde za pobedu... Ovaj snimak poslednjeg napada je još bolniji za navijače
Crvena zvezda

Zvezda Valensija poslednji aut Nikole Kalinića i Mekintajera Izvor: TV Arena sport/Screenshot