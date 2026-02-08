Slušaj vest

Montero je u utakmici protiv Hapoela iz Tel Aviva, u kojoj je njegova ekipa posle produžetka pobedila 104:94, zabeležio 29 poena, osam asistencija, četiri skoka, sedam iznuđenih faulova i indeks korisnosti 38, najveći od svih igrača u prethodnom kolu.

Dominikanskom plejmejkeru je ovo prvo osvojeno priznanje za MVP-a kola Evrolige u karijeri, čime je postao peti košarkaš u istoriji Valensije kome je pripalo priznanje za najkorisnijeg igrača kola tog takmičenja.

1/6 Vidi galeriju Crvena zvezda - Valensija Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Nakon Montera, najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu imao je krilni centar Olimpijakosa Saša Vezenkov sa 31 indeksnim poenom.

Potom slede plejmejker Monaka Majk Džejms sa 29 indeksnih poena, bek Efesa Džordan Lojd sa 27 indeksnih poena i centar Žalgirisa Ažuolas Tubelis sa 26 indeksnih poena.