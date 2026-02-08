Slušaj vest

Montero je u pobedi svoje Valensije na gostovanju Hapoelu rezultatom 104:99 nakon produžetka, postigao 29 poena, uz osam asistencija, četiri skoka i devet od 13 pogođenih šuteva iz igre, od čega dva od šest za tri poena.

Sa linije slobodnih bacanja je pogodio svih devet šuteva.

Bilo je to dovoljno za indeks korisnosti 38.

Podsetimo, Montero je postao viralan zbog driblinga nakon kojeg je Vasilije Micić završio na parketu.

Ne propustiteEvroligaNEOBIČNA KONFERENCIJA JORGOSA BARCOKASA! Trener Olimpijakosa pričao o utakmici Partizana nakon što je njegov tim je razbio Virtus
Jorgos Barcokas
EvroligaMONEKE POTPUNO UTUČEN STAO PRED NOVINARE! Pogledajte kako je izgledao Nigerijac i šta je rekao posle bolnog poraza Crvene zvezde
Čima Moneke
EvroligaMA, ŠTA SE OVDE DESILO?! Tri šuta Zvezde za pobedu... Ovaj snimak poslednjeg napada je još bolniji za navijače
Crvena zvezda
Evroliga"VEROVATNO JE NEŠTO OZBILJNO! VIDELI STE KAKO JE IZAŠAO SA TERENA..." Trener Barselone doneo zabrinjavajuće reči o Kevinu Panteru!
Kevin Panter

Bonus video:

Zvezda Valensija poslednji aut Nikole Kalinića i Mekintajera Izvor: TV Arena sport/Screenshot