Žan Montero, košarkaš Valensije, proglašen je za najkorisnijeg košarkaša 27. kola Evrolige.
MVP
PONIZIO VASU MICIĆA, PA POSTAO MVP U EVROLIGI! Montero najbolji u 27. kolu Evrolige
Montero je u pobedi svoje Valensije na gostovanju Hapoelu rezultatom 104:99 nakon produžetka, postigao 29 poena, uz osam asistencija, četiri skoka i devet od 13 pogođenih šuteva iz igre, od čega dva od šest za tri poena.
Sa linije slobodnih bacanja je pogodio svih devet šuteva.
Bilo je to dovoljno za indeks korisnosti 38.
Podsetimo, Montero je postao viralan zbog driblinga nakon kojeg je Vasilije Micić završio na parketu.
