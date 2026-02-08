Slušaj vest

Ovu informaciju je potvrdio poznati agent, a brojni mediji su objavili i fotografiju dvojice novih saradnika.

Reprezentativac Hrvatske i dugogodišnji član Real Madrida tako je okončao saradnju sa poznatom agencijom "CAA", koja zastupa najbolje košarkaše današnjice, među kojima su brojni asovi poput Džejlena Bransona, Dejvina Bukera, Pola Džordža, Tajrisa Halibartona, Donovana Mičela, Krisa Pola...

Ostaje da se vidi koliko će promena agencije uticati na nastavak karijere Hrvata budući da Mario Hezonja ima ugovor sa Real Madridom do leta 2029. godine.

Prethodnih meseci se spominjalo da ga Hapoel pikira na leto te da je u novembru tokom gostovanja sa reprezentacijom Hrvatske podelio impresije prema Izraelu.

Nakon toga je priča stala, da li privremeno ili trajno, ostaje da se vidi, ali nema sumnje da je pred iskusnim Hrvatom vrelo leto koje će svakako začiniti priča o promeni agencije.

