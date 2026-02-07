Slušaj vest

Kriza u Košarkaškom klubu Monako je više nego očigledna!

Tim iz Kneževine je do pre mesec dana bio lider Evrolige, a onda su usledili finansijski problemi pa igrači Monaka razmišljaju o kolektivnom štrajku.

Svlačionica otvoreno razmatra ulazak u štrajk, a predvodnici su Nikola Mirotić i Majk Džejms, koji su inicirali sve, jer pojedini igrači nisu primili plate čak ni za novembar, preneo je "L’Ekip".

Šta više, trener Monaka Vasilis Spanulis, prema navodima stranih medija nije ni pokušao da odgovori svoje igrače od štrajka, već planira povratak u Grčku.

