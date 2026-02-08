TUŽNE I TRAGIČNE VESTI POSLE MEČA SA ZVEZDOM! Umro jedan od najvažnijih ljudi Makabija: Klub se oglasio emotivnom porukom!
Tužne vesti stigle su iz Makabija i to posle meča u kom je izraelski velikan savladao Crvenu zvezdu u Beogradu.
Jedan od suvlasnika kluba iz Tel Aviva, David Federman, preminuo je u 81. godini, a tužne vesti potvrdili su ljudi iz Makabija.
- Košarkaški klub Makabi Tel Aviv sa tugom i dubokim bolom obјavljuјe smrt Davida Federmana, јednog od vlasnika kluba, koјi јe preminuo rano uјutru u svom domu okružen suprugom i decom, u 81. godini života. Federman јe bio pravi "Makabista" i čovek Makabiјa iz Tel Aviva tokom celog svog života, centralna i značaјna figura u porodici kluba deceniјama. Pratio јe Makabi Tel Aviv sa odanošću, ljubavlju i dubokom posvećenošću. Čovek vrednosti, izraelski patriota i voli ljude. Njegovo ogromno vođstvo i doprinos Makabiјu Tel Aviv i izraelskoј sportskoј zaјednici pamtiće se zauvek. Košarkaški klub Makabi Tel Aviv deli tešku tugu porodice Federman i izražava saučešće od srca - stoji u objavi kluba.
David Federman bio je uz Makabi tokom čitavog života i bio je veoma bitan faktor u porodici kluba decenijama, a u vlasništvu kluba imao je 29 odsto deonica. Ostatak vlasničke strukture činili su Oudi Rekanati, Rihard Dajc, Šimon Mizrahi i Ben Aškenazi.
