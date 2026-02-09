Teška povreda Devona Hola.
peh
ŠARAS NA MUKAMA! Važan igrač doživeo ozbiljnu povredu kolena - odmah je operisan!
Slušaj vest
Košarkaš Fenerbahčea Devon Hol uspešno je podvrgnut operaciji levog kolena, saopštio je danas turski klub.
U saopštenju se navodi da je Hol operisan u bolnici Atašehir, pošto mu je dijagnostikovana ruptura meniskusa levog kolena.
Turski klub je poželeo brz oporavak američkom košarkašu uz nadu da će se što pre vratiti na teren. On je član Fenerbahčea od 2024. godine, a prošle sezone sa turskim klubom je osvojio Evroligu.
Hol (30) je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi prosečno beležio 9,6 poena, tri skoka i 2,8 asistencija po meču.
Reaguj
Komentariši