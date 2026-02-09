U saopštenju se navodi da je Hol operisan u bolnici Atašehir, pošto mu je dijagnostikovana ruptura meniskusa levog kolena.

Turski klub je poželeo brz oporavak američkom košarkašu uz nadu da će se što pre vratiti na teren. On je član Fenerbahčea od 2024. godine, a prošle sezone sa turskim klubom je osvojio Evroligu.