Ostoja Mijailović, predsednik KK Partizan, gostovao je na TV Prva gde je govorio o brojnim zanimljivim temama.

Otkrio je Mijailović zbog čega nije podneo ostavku posle odlaska Željka Obradovića iz Partizana.

- Da sam povukao Upravu posle odlaska stručnog štaba, za 15 dana bi se zaboravilo ko je prvi otišao, klub bi bankrotirao, jer su obaveze 2.700.000 evra mesečno. Napravila bi se priča kako smo mi tu uticali na odlazak stručnog štaba, pa smo se volšebno povukli da bi se klub ugasio. Neću da budem krivac za gašenje kluba. Partizan nije imao predsednika i niko nije hteo da se prihvati. Gledam sada neke legende kako se sekiraju za klub mnogo. Poštujem ih, i pitam zašto se 2017. godine nisu sekirali i ušli u klub. Što tad nisu ušli da se suoče sa nerešivim problemima. Nego sad kada postoji sistem koji sam postavio sa upravom, oni se sekiraju za klub. Zašto? Lakše je sada voditi klub nego pre osam, devet godina - rekao je Mijailović.

Imao je prvi čovek crno-belih i poruku za navijače.

- Proteklih par meseci trpim kritike sa naših tribina. Čime sam to zaslužio? Što sam preuzeo klub sa 15 miliona duga i doveo da ne duguje ništa. Ili kada sam 2017. godine uzeo klub, nije bilo nijednog trofeja, a u mom mandatu sedam. Pre devet godina je budžet bio 500.000 evra, sada je 20.000.000. Dođem u situaciju da trpim kritike - dodao je on.

Govorio je i o tome kako KK Partizan sada izgleda.

- Početak sezone je bio dobar i delovalo je da će sve ići u našu korist, ali nakon niza poraza i ostavke stručnog štaba sezona je neplanirano dobila probleme i mislim da je posledica ovo što se dešava sada, a uzrok leži u tome da je prelazni rok urađen loše i dva najskuplja igrača u istoriji kluba učinila su Partizan još lošijim. Dolaskom novog trenera, pa i pobedom nad Crvenom zvezdom koja je igrala najbolju košarku u poslednjih deset godina, a i pred publikom koja nije bila prijateljski nastrojena pa je to veliki podvig. U Minhenu je takođe bila teška atmosfera, pa i meč protiv Hapoela odmah nakon toga kad smo gubili 27 razlike od najboljeg tima Evrolige i pobedili sa tri razlike. To je najubedljivija pobeda u zadnjih deset godina. Onda dolaze dve utakmice u Milanu i Tel Avivu gde smo u situaciji da nakon čudnih odluka sudija gubimo i pre toga meč u Pireju protiv Olimpijakosa gde oni imaju 33 bacanja, a mi 5 uz dva čelendža Željka Obradovića. Gubimo utakmicu u zadnja dva minuta, dosta se čudnih stvari događa ove sezone. Pobedili smo PAO koji ima možda najveći budžet pred 14.000 naših navijača i dobru atmosferu. Sada dobro izgledamo, trener Penjaroja radi dobar posao i konsolidovao je tim. Protekla dva meseca igramo sa 9 igrača...

Zatim se dotakao rasporeda koji sledi.

- Nas čeka teška utakmica protiv Dubaija sutra i borimo se za prvo mesto. Pohvalio bih ekipu jer ima samo jedan poraz u ABA ligi, borićemo se, neće biti lako, Dubai je u sjajnoj seriji. Čeka nas i Kup Radivoja Koraća, a podsetiću da smo 2017-2020 uzeli tri kupa, a posle toga nismo takmičenje osvajali. Znamo i pravila da samo 4 stranca smeju da igraju, a naš kapiten Vanja Marinković je pokidao ahilovu tetivu i neće igrati. Poručujem navijačima da dođu u miru i da nam treba podrška. Čekaju nas teški mečevi i u Evroligi, a čestitam treneru i ekipi koji su se iz negativne atmosfere i organizovanih napada od medija i navijača do mnogih koji su osuđivali našu ekipu, a oni dobili snagu i volju da dođu do pobedničkog niza protiv skupljih i spremnijih timova od nas.

Ciljevi kluba su jasni.

- Da pobedimo što više. Da se borimo kao poslednjih par mečeva i nije sramota izgubiti od njih tamo, a hvala im i za doček u Tel Avivu. I vratio bih se na to da nije problem izgubiti već kad se ne boriš. Treba da dokažemo anvijačima da smo tu da bismo pobeđivali, to je suština. Idemo po Kup i ABA ligu i KLS. Borimo se za sva tri trofeja. U Evroligi matematičke šanse postoje, ali mi bismo morali da pobedimo 90% utakmica da bismo bili u situaciji za plej-in. Teško je, ali matematički moguće - zaključio je Ostoja Mijailović.

