Slušaj vest

Predsednik košarkaškog kluba Panatinaikos Dimitris Janakopulos oglasio se na svom Instagram profilu povodom poteza "zelenih" na tržištu.

Panatinaikos igra promenljivo ove sezone kako u prvenstvu Grčke, tako i u Evroligi što čini da se Dimitris Janakopulos često oglašava, pa čak i poručuje igračima i stručnom štabu da očekuje njihove ostavke, što je bio slučaj pre nekoliko duela.

Ovog nedeljnog popodneva, a u jeku spekulacija o budućnosti Najdžela Hejs-Dejvisa koji se vraća u Evropu, Janakopulos je želeo da upozna javnost s potezima koje je Panatinaikos pravio u poslednje vreme.

1/12 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

"Imamo najveći budžet u Evropi i obnovili smo sve svoje igrače dvogodišnjim ili trogodišnjim ugovorima s povećanjima od 200 i 300 odsto. Zaključali smo i trenera koji nas je u prvoj godini doveo do titule prvaka Evrope...

Imali smo Valančijunasov potpis u fioci, Jabuseleov takođe, dali smo najbolju ponudu za Hejs-Dejvisa i pojeli g***o za mnoge druge stvari, kako bi svaki idiotski alarm ili bilo koji drugi navijački sajt Panatinaikosa rekao da varamo svet", napisao je Janakopulos.

U međuvremenu, SDNA javlja da je Najdžel Hejs-Dejvis najbliži Hapoelu iz Tel Aviva zbog odnosa sa Dimitrisom Itudisom. Još uvek nema konačnog dogovora i Fenerbahče je takođe tim koji figurira za njegov potpis. Ipak, cifra turskog tima je najslabija od sve tri ponude.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: