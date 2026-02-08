Stižu u Beograd na noge crno-belima.
novi spektakl
BIĆE NAPETO! Real Madrid se baš naoštrio za okršaj sa Partizanom!
Košarkaši Real Madrida pobedili su pobedili su Granadu 94:79 u 19. kolu španske ACB lige.
Ekipa Serđa Skariola upisala je 17. pobedu u domaćem šampionatu i tako je napravila dobru uvertiru pred evroligaški duel sa Partizanom, sa kojim u petak igra u Beogradu.
Najbolji u pobedničkom timu bio je David Kramer sa 19 poena, a Trej Lajls je pomogao sa 15.
Aleks Len i Proćica su dodali po 12, dok je Fakundo Kampaco ubacio 11 koševa.
