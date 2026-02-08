Slušaj vest

Australijski košarkaš Dante Egzum otpušten je od strane Vašington Vizardsa u koje je stigao tokom tekuće sezone iz redova Dalas Maveriksa.

Bivši as Partizana je još letos bio na meti crno-belih, ali je on odlučio da ostane još jednu sezonu u NBA lige, kako bi došao do ukupno 10. i prilike da dođe do penzijskog osiguranja u najjačoj ligi sveta.

Dante Egzum - košarkaš

Egzum je ove sezone imao velikih problema sa povredama, a Vašington je odlučio da se "reši" nekadašnjeg lidera Partizana.

Partizan sada ima čist put do Egzuma, a Australijanac je u više navrata govorio da bi u Evropi voleo da ponovo nosi crno-beli dres.

Zašto se ljubav Egzuma i Partizana ne bi ponovo desila?

Sa crno-belima je u sezoni 2022/2023 osvojio ABA ligu i bio jednom nogom do plasmana na F4 Evrolige.

