Košarkaš Makabija iz Tel Aviva Ti Džej Lif biće podvrgnut operaciji levog ramena, zbog koje će odsustvovati sa terena nekoliko meseci, saopštio je danas izraelski klub.

Makabi je u svom saopštenju naveo i da se Lif muči sa povredom levog ramena i da će nakon operacije započeti proces rehabilitacije.

Lif (28) je u Makabi došao pred početak ove sezone, u kojoj u Evroligi u proseku beleži 9,1 poen, 4,7 skokova i 1,1 asistenciju.

Makabi se, nakon trijumfa nad Partizanom i Crvenom zvezdom u prošlonedeljnom duplom kolu, nalazi na 14. mestu na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i 15 poraza, dok je u izraelskom prvenstvu prvi sa skorom 14/1.

Beta

Košarkaši Zvezde sa navijačima posle poraza od Makabija Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO