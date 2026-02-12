Slušaj vest

Dubai će u ponedeljak od 20 časova biti gost Partizanu u ABA ligi.

Uoči te utakmice Džanan Musa je govorio za košarkaški portal "Basketbal Sphere".

Između ostalog, reprezentativac Bosne i Hercegovine je pričao i o srpskim predstavnicima u Evroligi.

"Najveća snaga Crvene zvezde je što je pogođeno sa pojačanjima. Pogodili su sa Monekeom, Batlerom, Motiejunasom… Sa mnogo igrača koji su došli ispod radara. Uz navijače i motivaciju, jedno vuče drugo. Igrao sam za Breogan koji ima vatrene navijače i znam kako je igrati u takvom ambijentu. Mnogo je lakše. Kada se na sve to doda i neverovatan, vrhunski trener Saša Obradović i talentovani igrači, može da se napravi takva atmosfera da osvojiš Evroligu. Crvena zvezda ima tu mogućnost. Ako ništa, onda bar da bude na Fajnal For. To je sigurno", rekao je Musa.

Džanan Musa Foto: Starsport, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Pričao je i o treneru Partizana.

"Penjaroju lično znam, sjajan je motivator i pedagog. Ne može da se poredi sa Obradovićem, naravno, ipak je Željko najveći svih vremena. Međutim, Penarroya ima svoje vrline koje vidimo u poslednje dve-tri nedelje. Partizan ima sjajne igrače, samo je bitno da li će neko uspeti da dopre do njih. Oni su uspeli da se konsoliduju i jako su opasni sada. Nisu više ekipa koja gubi 20-30 razlike, već mogu svakoga da pobede u Evropi. Imaćemo maksimalno ozbiljan pristup, kao da je finale".

Kurir sport/Basketball Sphere

