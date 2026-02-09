Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde odigraće naredni evroligaški meč Efesa pred domaćom publikom u drugačijem terminu od prvobitno planiranog.

Duel je pomeren je za jedan dan, o čemu je stigla zvanična potvrda iz Evrolige.

Utakmica je prvobitno bila u rasporedu za četvrtak, 26. februar, ali će beogradski tim turski sastav dočekati ranije. Novi termin zakazan je za sredu, a promena se odnosi i na satnicu odigravanja.

"Utakmica Crvena zvezda – Efes počeće u 20,30 časova po lokalnom vremenu u sredu, 25. februara 2026. godine. Utakmica je prethodno bila zakazana za 20 časova po lokalnom vremenu u četvrtak, 26. februara 2026. godine", piše između ostalog u saopštenju Evrolige.

Do pomeranja je došlo zbog preklapanja sa obavezama fudbalskog kluba Crvena zvezda, koji će dan kasnije u Beogradu igrati revanš šesnaestine finala Lige Evrope protiv francuskog Lila. Organizatori takmičenja i rival iz Istanbula prihvatili su zahtev crveno-belih da se termin uskladi.

 Pre susreta sa Efesom, Zvezdu očekuje gostovanje Olimpijakosu u Pireju 12. februara od 20.15 časova.

Nakon tog meča uslediće pauza u elitnom takmičenju zbog završnica nacionalnih kupova. Crveno-beli će nastupiti na turniru u Nišu, gde ih u četvrtfinalu čeka duel sa Borcem iz Čačka.

