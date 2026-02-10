Slušaj vest

Trener Panatinaikosa i selektor reprezentacije Turske prolazi kroz težak period. Kako je saopštio klub iz Atine, majka Ergina Atamana Gulten je preminula početkom ove nedelje.

Panatinaikos je Erginu Atamanu uputio saučešće.

"KK Panatinaikos izražava naјdublju tugu i iskreno saučešće Erginu Atamanu povodom gubitka njegove voljene maјke, Gulten. Uz našeg trenera i celu njegovu porodicu smo u ovom teškom trenutku", navedeno je u objavi Panatinaikosa.

Ataman trenutno prolazi kroz turbulentan period i na poslovnom planu, pošto je zbog loše igre i nedovoljno dobih rezultata vlasnik kluba Dimitris Janakopulos burno reagovao.

Janakopulos je bio potpuno besan nakon poraza ekipe od Arisa u Solunu u grčkom prvenstvu. Tada je poručio da bi igračima i trenerima bilo bolje da sami napuste klub kada se vrate u prestonicu Grčke.

Trijumf nad Realom u Evroligi pogotkom Džerijana Grenta u samoj završnici je popravio utisak, ali je usledio težak poraz na gostovanju Partizanu u Beogradu.

