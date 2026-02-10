Slušaj vest

Kriza u Monaku izazvana finansijskim problemima uzdrmala je ovog, do skora, stabilnog evroligaša.

Monako je pao sa prvog mesta na 10. u roku od mesec dana, a pojedini košarkaša ovog kluba već su organizovali štrajk zbog kašnjenja plata.

Katalonski "Sport" donosi bombastičnu informaciju da Nikoli Mirotić razmišlja o napuštanju Kneževine.

Mirotić nije doneo konačno odluku, navodi se, ali je transfer realna opcija o kojoj iskusni košarkaš razmatra.

Problem za Mirotića je što ne bi mogao da pređe u redove evroligaškog tima, pošto je rok za tako nešto prošao.

Španci još pišu kako je Huventud klub koji bi širom otvorenih ruku dočekao Nikolu, s tim da je njegova plata nešto što ne bi mogli da isprate.

Nema sumnje da nas čeka još turbulencija u Kneževini ove sezone...

