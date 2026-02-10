Slušaj vest

Košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan vratio se treninzima posle pauze zbog povrede.

Nana na parketu nije bilo šest utakmica zbog problema sa skočnim zglobom.

Iako je bilo najava da bi još prošle sedmice mogao da se vrati, to se nije desilo.

Nan će biti Erginu Atamanu na raspolaganju u petak, u meču protiv Fenerbahčea.

Nema sumnje da će to biti veliko pojačanje za PAO, koji se nalazi u krizi.

Nan ove sezone ima prosek od 19,4 poena, 3,6 asistencija i tri skoka u Evroligi.

