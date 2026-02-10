Vraća se Kendrik Nan.
Poznato kada se Kendrik Nan vraća na parket!
Košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan vratio se treninzima posle pauze zbog povrede.
Nana na parketu nije bilo šest utakmica zbog problema sa skočnim zglobom.
Kendrik Nan Foto: Starsport, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Iako je bilo najava da bi još prošle sedmice mogao da se vrati, to se nije desilo.
Nan će biti Erginu Atamanu na raspolaganju u petak, u meču protiv Fenerbahčea.
Nema sumnje da će to biti veliko pojačanje za PAO, koji se nalazi u krizi.
Nan ove sezone ima prosek od 19,4 poena, 3,6 asistencija i tri skoka u Evroligi.
