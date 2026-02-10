Slušaj vest

Dečko je zver!

Iako je letos, kako se to popularno kaže, ispod radara stigao u Crvenu zvezdu, Ebuka Izundu je izrastao u jednog od najkonstatnijih košarkaša kluba sa Malog Kalemegdana.

Svi su govorili o Hasijelu Riveru, verovali da će Uroš Plavšić konačno zaigrati u skladu sa svojim talentom, a retko ko je verovao da će Izundu postati toliko važan faktor u sistemu igre Saše Obradovića. On je letos sa Zvezdom potpisao ugovor na 1+1 godinu.

Čak je i iskusni evroligaški vuk Donatas Motiejunas ispao iz rotacije, a svoje velike minute je opravdao Izudnu!

Nigerijac pre Zvezde nije igrao u Evroligi, ali je svojom borbenošću pokazao da je dragulj koji vredi brusiti i u nastavku sezone.

Nakon 27. odigranih utakmica u Evroligi Izundu se popeo na drugo mesto najboljih ofanzivnih skakača, odmah iza Nikole Milutinova.

Izundu je za trenutno na proseku od 2.7 skokova u napadu, dok je as Reala Valter Tavares tek na šestom mestu.

Ebuka Izundu statistika Evroliga Crvena zvezda Foto: Printscreen/Basketnews

Zvezda je letos dobro skautirala i na vreme potpisala Izundua koji je u Beograd stigao iz Galatasaraja, gde je igrao FIBA ligu šampiona.

Dobar potez kluba koji treba pozdraviti.

Ko je Ebuka Izundu?

Košarkaški razvoj započeo je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je prošao univerzitetski sistem i stekao značajno iskustvo u takmičarskoj košarci. Tokom tog perioda istakao se kao pouzdan defanzivac i igrač koji doprinosi timu energijom, borbenošću i igrom bez lopte.

Profesionalnu karijeru nastavio je u Evropi, gde je nastupao za više klubova i dodatno unapredio svoju igru. Posebno se ističe njegov napredak u taktičkom razumevanju igre, kao i sposobnost da se prilagodi različitim stilovima košarke. U kasnijoj fazi karijere igrao je i na Bliskom istoku, gde je imao zapaženu ulogu u domaćim takmičenjima.

Izundu je poznat kao timski igrač, fokusiran na odbranu, postavljanje blokova i realizaciju iz neposredne blizine koša. Njegova snaga, raspon ruku i atleticizam čine ga važnim faktorom u oba pravca igre, naročito u borbi pod obručima.

Svojim profesionalnim pristupom i radnom etikom stekao je reputaciju pouzdanog centra koji može da doprinese stabilnosti ekipe, kako u domaćim prvenstvima, tako i u međunarodnim takmičenjima.

Profesionalni klubovi za koje je igrao:

Real Betis (Španija) – sezona 2019/20

Strazbur (Francuska) – sezona 2020/21

FMP (Srbija) – period od 2021. do 2023.

Oldenburg(Nemačka) – sezona 2023/24

Galatasaraj (Turska) – sezona 2024/25

Crvena zvezda (Srbija) – od 2025...

